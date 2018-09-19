Порошенко оценил доклад Минобороны России о крушении малайзийского «Боинга»

Своими заявлениями Россия пытается оболгать Украину перед западными партнерами, чтобы сломать европейскую солидарность. С таким заявлением в среду, 19 сентября, выступил президент Украины Петр Порошенко, передает Gazeta.ua.

«Агрессор использует новейшие технологии воздействия на сознание граждан. Они направлены на разжигание национальной, религиозной вражды, пропаганду агрессивной войны, нарушение суверенитета, территориальной целостности Украины», — сказал Порошенко.

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Украинский лидер полагает, что Кремль не встречает должного сопротивления, что позволяет Москве расширять «фронт гибридной войны». «И наиболее дальновидные политики, журналисты, общественные деятели говорят о гибридной войне России против Евросоюза. Кремль хочет уничтожить европейское единство, солидарность и идентичность. Один из способов для этого — распространение фейков об Украине. Начиная от "их там нет" (имеются в виду заявления российской власти о непричастности Вооруженных сил России к вооруженному конфликту в Донецкой и Луганской областях Украины — прим. «Ленты.ру») и заканчивая якобы украинской ракетой, которая сбила малазийский "Боинг"», — добавил он.

Также Порошенко призвал «не допустить дискредитации Украины и бороться с российской пропагандой внутри Украины, в Европе, во всем мире».

17 сентября Минобороны России заявило, что ракета, сбившая «Боинг» «Малайзийских авиалиний» под Донецком 17 июля 2014 года, была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье. По обломкам снаряда, найденным на месте катастрофы, удалось определить ее бортовой номер — 886847349. В том же 1986 году ракету отправили в воинскую часть Прикарпатского военного округа на территории Украинской ССР. После распада Советского Союза ракета осталась на вооружении Украины. В 2014 году она принадлежала воинской части в городе Стрый Львовской области.

24 мая Международная следственная группа, в которую входят специалисты из Нидерландов, Бельгии, Украины, Австралии и Малайзии, заявили, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит «Боинг», попал в Донбасс с территории России.

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