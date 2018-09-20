Кот пришел на спецоперацию СБУ и стал понятым

В сети обратили внимание на фотографию, опубликованную 18 сентября в аккаунте Службы безопасности Украины в Facebook. На ней запечатлен сотрудник СБУ, изучающий чье-то портмоне. Перед ним разложены банковские карточки и, по-видимому, пакетики с наркотиками, а напротив него лежит кот, наблюдающий за происходящим.

«Понятой "Кот": А валерьянка есть?» — подписали снимок в пресс-службе СБУ.

Позднее кадр распространился в Twitter.

«Так было бы лучше».

В ноябре 2017 года украинское издание «Страна» писало об уголовном деле против журналиста Василия Муравицкого, которого СБУ обвинила в государственной измене. Со ссылкой на адвоката обвиняемого сообщалось, что сотрудники спецслужбы зафиксировали в материалах дела некоего Пампуха в качестве «неустановленного лица». Пампухом оказался кот родственников Муравицкого.

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