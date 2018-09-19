Академию СБУ украсили графити с бойцом спецназа ФСБ

Здание Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве украсили патриотическим графити, на котором изображен член белорусской страйкбольной команды РОСН, изображающий бойца спецназа ФСБ. Фотографию графити публикует издание «Деловая столица».

Открытие графити на стене академии спецслужбы приурочили к 27-й годовщине независимости Украины. «Воин-казак и воин-спецназовец бок о бок изображены на этом мурале (графити — прим. «Ленты.ру»)», — заявил глава СБУ Василий Грицак. Он порадовался, что теперь прохожие смогут каждый день наблюдать символы несокрушимости духа защитников Украины.

Изображение: обложка журнала «Airsoftmag»

Изображение спецназовца СБУ на здании академии спецслужбы повторяет фотографию, размещенную в страйкбольном журнале AirsoftMag. На ней изображен член белорусской страйкбольной команды РОСН, которая занимается моделированием спецназа ФСБ России.

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