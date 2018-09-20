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Windows уличили в сборе паролей и переписки

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В операционной системе Windows нашли функцию, которая сохраняет и помещает в определенный файл пароли и переписку пользователей. Об этом сообщает ZDNet.

Отмечается, что функция по сбору данных пользователей работает на устройствах с поддержкой рукописного ввода текстов. Для лучшей работы распознавания информации и автокоррекции система изучает данные из всех документов, вроде писем на электронной почте и файлов Office, и собирает их в незащищенном файле WaitList.dat.

«Как только функция [рукописного ввода] включена, текст их каждого файла системы, который индексируется поисковиком Windows, хранится в WaitList.dat, — заявил специалист по информационной безопасности Банаби Скеггс (Barnaby Skeggs). — Пользователю даже не обязательно открывать загруженный документ или письмо, чтобы он проиндексировался».

Скеггс отдельно подчеркнул, что эта функция ставит под угрозу пароли пользователей, так как многие хранят их в текстовых файлах. Этим могут воспользоваться злоумышленники и целенаправленно похищать файл WaitList.dat. Эксперт рекомендует отключить функцию распознавания рукописного ввода текста, а также удалить файл.

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