Российский федеральный чиновник уйдет в рокеры

vk.com / Ctrl BAND

Заместитель министра транспорта России Алан Лушников рассказал, что собирается покинуть пост и заняться музыкой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, я ухожу. Такое решение мы приняли совместно с министром транспорта», — поделился Лушников. Он отметил, что окончательное решение остается за председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Отвечая на вопрос о дальнейшей карьере, чиновник сказал: «Буду петь».

Лушников выступает в рок-группе Ctrlband. Их первый концерт состоялся в апреле этого года, еще один пройдет в пятницу, 21 сентября, в московском доме блюза B. B. King.

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