Путин спел под гитару со студентами

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами МГУ спел под гитару песню «Четырнадцать минут до старта» («Заправлены в планшеты космические карты»). Об этом в среду, 25 января, сообщает РИА Новости.

Когда учащиеся завели песню, выяснилось, что не все знают слова. Сначала глава государства напомнил собравшимся строчку, а затем присоединился к хору.

Беседуя о студентами, Путин рассказал о том, как работал в стройотряде во время учебы в университете. «Я когда первый раз поехал в стройотряд, на втором курсе был, был уже мастером спорта по борьбе самбо (...) Выяснилось, что мастер спорта — это, конечно, хорошо, но умение работать в коллективе, и много работать — это требует особой закалки. Там вырабатывается и чувство локтя, в хорошем смысле слова коллективизма, поддержки друг друга — чрезвычайно важные навыки для жизни»,— подчеркнул президент.

Он добавил, что именно в стройотряде получил удостоверение плотника четвертого разряда, чем до сих пор очень гордится.

Во время встречи Путин также получил в подарок от студентов черный пояс мастера спорта по дзюдо и приглашение провести мастер-классы в секции восточных единоборств.

«Спасибо за подарок. И если удастся, я со своими друзьями как-нибудь заеду, в том числе, и с теми, кто является основателями этого замечательного вида спорта. Мы хорошие, очень добрые отношения поддерживаем с японскими дзюдоистами», — ответил президент.