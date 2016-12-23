Путин пошутил про победу Трампа на выборах

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, пошутил про победу Дональда Трампа на выборах в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Задавая вопрос, журналист ВГТРК отметил: «на своей прощальной пресс-конференции пока что ваш коллега Барак Обама сказал, что 37 процентов республиканцев вам симпатизируют и что [40-й президент США] Рональд Рейган, если бы узнал, он бы в гробу перевернулся».

Путин ответил, что «лучше бы они, конечно, не трогали бы, всуе не упоминали бы прежних своих деятелей». «Не знаю, кто бы перевернулся в гробу. Рейган бы, мне кажется, порадовался, что представители его партии побеждают везде, и порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроения общества и работал именно в этой парадигме», — добавил президент.

Материалы по теме Большая пресс-конференция Путина Президент отвечает на вопросы журналистов — онлайн «Ленты.ру»

«До конца шел. Хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит», — заявил Путин и усмехнулся.

В Вашингтоне неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в президентскую кампанию в США, чтобы помочь Трампу одержать победу на выборах. Российские власти подобные утверждения последовательно опровергали.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп обошел своего основного соперника — демократа Хиллари Клинтон. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года.