Футбольный тренер заснял издевательства над детьми и попал под суд

В США в федеральном суде Бостона бывшего тренера молодежной команды по американскому футболу обвиняют в том, что тот занялся сексом с несовершеннолетним и снял это на видео. Об этом сообщает New York Post.

По версии обвинения, 42-летний Дерек Шихан (Derek Sheehan) обвиняется по трем статьям, связанным с сексуальным насилием в отношении детей. В августе полиция изъяла у мужчины несколько электронных устройств, на которых были обнаружены многочасовые видеозаписи. На них Шихан совершает сексуальное насилие над детьми, спящими в его доме.

Как сообщается, сексуальное насилие продолжалось на протяжении нескольких дней, а его жертвам в момент совершения преступления было 11 и 12 лет.

Полиция начала проверку в отношении тренера в июне, когда один из детей рассказал о случившемся. По его словам, это произошло в августе 2017 года.

Какое наказание грозит Шихану, пока неизвестно.

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