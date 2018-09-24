Европейские банки нашли новое убежище

Немецкий Франкфурт-на-Майне стал лидером по числу вновь зарегистрировавшихся банков, вынужденных покинуть Великобританию в преддверии Brexit, пишет The Financial Times. Главным соперником Франкфурта по-прежнему остается Париж, но отставание продолжает расти.

По данным издания, за последний год еще десять банков, ранее зарегистрированных в Лондоне, переехали во Франкфурт. Среди них Goldman Sachs, Citi, JPMorgan и Barclays. Таким образом, общее число переехавших кредитных организаций с момента референдума о Brexit достигло 25.

За это же время Париж переманил к себе семь банков, но общий результат пока выглядит гораздо скромнее — всего восемь финансовых учреждений.

Главными конкурентными преимуществами Франкфурта называются подготовленная инфраструктура и бизнес-климат. В городе расположены штаб-квартиры Европейского центробанка и страхового регулятора Eiopa, крупнейшая европейская биржа (за исключением Лондонской), а также офисы немецких банков и других финансовых организаций.

За превращение Франкфурта в новый финансовый центр Европы выступает канцлер Германии Ангела Меркель. В то же время, Париж поддерживает французский президент Эммануэль Макрон, ранее работавший министром финансов.

Необходимость смены места регистрации возникла у британских банков из-за того, что, по законам Евросоюза, для получения лицензии, они должны быть зарегистрированы в пределах ЕС. Иначе они лишатся возможности работать на территории союза.

Brexit состоится 19 марта 2019 года. К этому времени Лондон и Брюссель должны будут достичь договоренности о порядке выхода Великобритании из ЕС. Британские власти уже предупредили своих граждан, что, если сделать этого не удастся, у них могут возникнуть определенные проблемы. В частности, постоянно проживающие в ЕС британцы могут лишиться доступа к своим банковским счетам.

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