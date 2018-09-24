В Норильске провели уникальную реконструкцию аэропорта

Взлетно-посадочную полосу аэропорта в Норильске удалось реконструировать без закрытия воздушной гавани, рассказал «Ленте.ру» представитель компании «Норникель».

Теперь аэропорт сможет принимать любые самолеты практически в любую погоду. Новая полоса позволит увеличит пропускную способность аэропорта. Инженеры отмечают также, что коэффициент сцепления новой ВПП выше.

Уникальный проект был реализован на основе государственно-частного партнерства в течение трех летних сезонов. Его общая стоимость составила более 12,5 миллиардов рублей: 7,6 миллиардов вложило государство, 5 миллиардов — «Норникель».

Пиковым по объемам ремонтных работ стал текущий год. При этом, как отметил старший вице-президент – руководитель блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Сергей Батехин, реконструкция не потребовала закрытия аэропорта. «Слаженная работа всех задействованных в процессе сторон позволила вести ремонтные работы и обеспечить безопасность воздушного сообщения с Норильском даже в периоды пиковых нагрузок», — подчеркнул он.

Всего в летний период 2018 года аэропорт «Норильск» принял и отправил более 185 000 пассажиров (перевозку осуществляли авиакомпании «Нордстар» и S7).

Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы проведен в рамках масштабной перестройки всей авиагавани, которая началась в 2013 году и будет продолжена в 2019 году строительством очистных сооружений, аварийно-спасательной станции, патрульной дороги и ограждений. Предыдущая реконструкция проводилась в начале 80-х годов.

Ожидается, что в будущем воздушная гавань Норильска сможет претендовать на международный статус. Кроме того, в 2019 году авиакомпания «Нордстар» получит 3 абсолютно новых самолета Boeing 737МАХ. Норильчане получат возможность летать на абсолютно новых, более комфортных самолетах. Большая дальность полетов позволит расширить географию полетов из Норильска.

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