Любителей кормить голубей объявят вне закона

В таиландской столице Бангкоке любителей кормить голубей задумали сажать в тюрьму. Об этом в администрации города сообщили в среду, 26 сентября, передает Reuters.

В столице началась кампания по отлову голубей, а правительство пообещало запретить кормить птиц. Нарушителям будет грозить тюремное заключение сроком до трех месяцев и штраф в 25 тысяч батов (770 долларов).

«Там, где много голубей, людям может грозить опасность», — пояснил агентству заместитель градоначальника Бангкока Тависак Лертпрапан (Taweesak Lertprapan). Сообщается, что в центре города отлов птиц уже начался.

В таиландской столице голубей называют крылатыми крысами. Их можно увидеть во многих публичных местах, в частности в храмах, на рынках и в парках.

Ранее кормление голубей ограничивалось и в других городах. В Венеции, например, кормить голубей запрещено, однако тюрьма за нарушение не грозит.

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