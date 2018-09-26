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Подведены итоги IX ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»

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Современный рынок товаров и услуг настолько разнообразен, что перед потребителем встает непростая задача — не ошибиться с выбором. Ежегодная Премия и Форум «Права потребителей и качество обслуживания» уже 9 лет помогает в решении этой задачи, собирая на своей площадке лучших из лучших, всех тех, которые не словом, а делом заслужили высокое доверие потребителя.

20 и 21 сентября в отеле сочинском отеле RIXOS прошел Форум, где компании не только представили свои успешные кейсы по работе с клиентом, но и обсудили новые идеи по организации торгового пространства для увеличения среднего чека, как говорить с клиентом в условиях культуры информационного изобилия, приняли участие в дискуссии о цифровом маркетплейсе.

Хэдлайнером Форума стал маркетолог и бизнес-тренер Максим Поташев, известный также как магистр игры «Что? Где? Когда?».

21 сентября на площадке «Сочи Казино и Курорт» состоялась торжественная Церемония награждения лауреатов Премии «Права Потребителей и качество обслуживания». Награды были вручены более, чем в 10 номинациях, одна из которых посвящена финансовой грамотности, уровень которой за последний годы уверенно растет, в том числе благодаря открытости в предоставлении информации клиентам.

Победителями Премии в номинации стали АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», ООО МФК «Мани Фанни Онлайн», Страховая компания ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ООО «Страховая компания «Ингосстрах — Жизнь», УРАЛСИБ Жизнь, ООО «ПРОМИНСТРАХ», КБ «Кубань Кредит» ООО, КИВИ БАНК (АО). За диджитализацию своих клиентских сервисов было отмечено ООО «АльфаСтрахование — ОМС», — совместный проект АО «Альфа-банк» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».

Наибольшее количество контактов современный потребитель имеет с retail-сферой. Бесчисленное количество производителей и практически неограниченный выбор товаров и услуг вынуждают отдавать предпочтение наиболее клиентоориентированным компаниям. По мнению оргкомитета Премии, лучшими в своих категориях стали следующие поставщики розничных услуг: ООО «Абсолют Страхование», Группа компаний «Правокард», Группа компаний «Орион», Суши Wok, Федеральная сеть салонов маникюра и педикюра «Пальчики», Дирекция скоростного сообщения — филиал ОАО «РЖД», ОАО АК «Уральские авиалинии», Performance food, Стоматологическая клиника Smile-at-Once, Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, ООО «Ростелеком — Розничные системы», Салон красоты «Saxap», Химчистка Бианка, ООО «Производственная компания АПС ДСК», ООО «Лион Групп», ООО «ВИП Лаундж» LLC VIP Lounge, Международная школа программирования для детей CODDY, сеть фитнес-клубов «С.С.С.Р.», WIFIRE (NETBYNET), «Империал Парк Отель & SPA», Barvikha Hotel & Spa, Федеральная сеть фитнес-клубов «Территория Фитнеса», АО «Сити-XXI век», ООО «Зетта Страхование», Инвестиционно-риэлторская компания «Est-a-Tet», Стоматология «МиПоль», ООО «Европейская Юридическая Служба», ГК «Фундамент».

Евгений Богданов, директор по развитию бренда Суши Wok сказал: «Являясь лидером отечественного сегмента take away, Суши Wok вот уже 7 лет задает высокие стандарты для всей отрасли. Поэтому мы очень рады, что огромная работа компании над постоянным улучшением качества блюд и сервиса в Суши Wok оценена по достоинству!».

Заместитель генерального директора ГК «Орион» Мария Жилина отметила: «Мы ежедневно работаем над тем, чтобы стать лучше. Покупая спутниковое телевидение "Телекарта", абонент должен быть уверенным в совершении самой выгодной сделки. С нами должно быть удобно все: смотреть, настраивать, подключать/отключать, оплачивать и получать оперативные ответы на все интересующие вопросы. Спасибо экспертному жюри за высокую оценку этой работы».

В свою очередь, в розничной торговле общественно значимую награду получили ООО «Алькор и Ко» (сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль»), Группа Компаний «О`КЕЙ», Shop&Show, BQ, Торговая марка РЕНЦ, КОМПАНИЯ ИРБИС, ООО «СМАРТ ОРАНЖ», ООО «Торговый дом "Лазурит"», ООО «Бинооптик», Сеть салонов Бинооптика и Салон детской оптики Биноккио, Skinlite.

Генеральный директор BQ Владимир Пузанов сказал: «Мы рады стать лауреатами в номинации «Розничная торговля», категории «Смартфоны». Эта победа свидетельствует о высоком доверии наших пользователей и о том, что бренд BQ движется в нужном направлении, создавая надежные и доступные решения!».

Главным критерием при выборе товаров народного потребления становится оптимальное соотношение цены и качества. Часто отдельные линейки товаров производителя становятся наиболее востребованными, что свидетельствует о высоком соответствии продукции потребительским ожиданиям. Среди таких участников Премии лауреатами стали ООО «МАПЕД РУС», LUNDENILONA, ООО «Орифлэйм Косметикс», MIXIT, NIVEA MEN, ОАО «Фаберлик», POLARIS, Сеть гипермаркетов «Лента», THE LIVE COFFEE company — Бренд Le Petit NUAGE, ООО «Семушка», ASUS, ЗАО «Мирра-М».

Лауреатами Премии в этом году стали также интернет-магазины: ООО «Спим.Ру», Фирменный интернет-магазин ASUS shop, THERMOS RUS LLC, ТОЙ.РУ, Enhel Group Company.

«Ведение бизнеса в сегменте детских игрушек безусловно накладывает на компанию социальную ответственность. Наши покупатели доверяют нам сам дорогое, что у них есть — развитие и радость детей. Именно поэтому в магазинах сети «Той.ру» представлены только высококачественные игрушки от ведущих мировых производителей, прошедшие все необходимые сертификации», — прокомментировал итоги премии генеральный директор «ТОЙ.РУ» Александр Смирнов.

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится во взаимодействии с Ассоциацией Компаний Интернет-торговли, Ассоциацией Компаний Розничной Торговли, Российской Ассоциацией Экспертов Рынка Ритейла, Торгово-промышленной палатой РФ, «БизнесДром», РОМИР и др.

Информационные партнеры Премии и Форума: ИА «Росбалт,» Sostav, Газета.ru, Бизнес-журнал, Газета «METRO», Газета «Вечерняя Москва», Lenta.ru, Газета «Аргументы и факты», eg.ru, Газета «Аргументы недели», Ytro.ru, Гарант.ру, Dni.ru, retail.ru и др.

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