В финал чемпионата мира по брейкдансу прошли две россиянки

В Цюрихе открылся чемпионат мира по брейкдансу RED BULL BC ONE 2018. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Национальные этапы в 2018 году прошли в 34 странах, в результате чего были отобраны 35 победителей и финалист онлайн-отбора. 27 сентября лучшие би-бои поборются за одно место в финале — где им предстоит встретиться с 15 танцорами, приглашенными по wild card. Финал пройдет 29 сентября.

Среди финалистов — участники из Бразилии, Швейцарии, Испании, Франции, Японии, США, Великобритании, Марокко, Южной Кореи, Нидерландов и Украины.

В 2018 году впервые параллельно с мужским чемпионатом пройдет женский — за место в женском финале поборются участницы из Великобритании, США, Франции, Украины, Южной Кореи, Японии, Польши, Бразилии, Финляндии и Казахстана — а также две би-герл из России.

Финал будет транслироваться в прямом эфире 29 сентября на Red Bull TV и в социальных сетях.