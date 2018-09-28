В петербургском кафе сварились заживо двое россиян

В петербургском антикафе «Типичный Питер» в Адмиралтейском районе обнаружили тела двоих молодых мужчин, плавающие в кипятке, хлынувшем из прорвавшейся трубы горячего водоснабжения, сообщает «Фонтанка.ру» в пятницу, 28 сентября.

Заведение находится в подвальном помещении. Из-за этой коммунальной аварии во дворе дома, в котором находится заведение, образовалась промоина, куда провалились две машины.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Молодые люди, по словам очевидцев, вышли на улицу, когда лопнула труба, но затем вновь спустились в кафе, чтобы забрать свои вещи и в тот момент туда хлынула вода.

Как сообщили изданию в «Теплосети Санкт-Петербурга» примерно в 3:30 утра 28 сентября не выдержала нагрузки труба с горячей водой, проложенная в 1992 году возле дома 20 по Измайловскому проспекту. Ранее коммуникации были подготовлены к отопительному сезону.

Один из погибших отмечал свой день рождения и снял отдельный зал, чтобы попеть в караоке с друзьями, рассказал 78.ru администратор антикафе Руслан Мамонов.

По данным телеканала, в заведении в момент прорыва трубы также находились девушка и ведущий мероприятия. Они успели выйти и не пострадали.

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