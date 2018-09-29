Гребнистый крокодил полгода прятался в канализации и попался

В Австралии спустя полгода удалось отловить гребнистого крокодила. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Рептилия длиной 2,1 метра жила неподалеку от аэрационной станции у городка Порт Дуглас на севере штата Квинсленд. На протяжении шести месяцев крокодил умело прятался в очистных сооружениях.

Специалистам по отлову рептилий в итоге удалось поймать его. Сейчас хищника доставляют на крокодилью ферму.

Глава графства Дуглас Джули Ли (Julie Leu) выразила облегчение, что рептилию поймали, и теперь жизни рабочих аэрационной станции не угрожает опасность: «Совет беспокоился по поводу присутствия крокодила в очистных сооружениях. Мы благодарны рейнджерам за все усилия по поимке рептилии».

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!