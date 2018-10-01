Одежда Ким Кардашьян пошла на костюм для Хеллоуина

К предстоящему Хеллоуину американская торговая компания Urban Outfitters представила костюм, вдохновленный участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян. Об этом сообщает Dazed.

Комплект под названием «Костюм инфлюенсера» включает в себя пару обтягивающих леггинсов и короткий спортивный топ, похожие на те, что надевала Кардашьян в рекламной кампании своего мужа Канье Уэста Yeezy Season 6 campaign. В дополнение к наряду магазин предлагает белый парик, ветровку, кепку и солнечные очки, которые продаются отдельно.

«Костюм инфлюенсера» доступен по цене около 60 долларов.

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В августе Ким Кардашьян попыталась вернуть в моду пошлый тренд из 2000-х. Телезвезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она позирует на полу спиной к камере в желтом костюме. Из-под юбки желтого цвета были видны трусы-стринги Gucci, которые итальянский модный дом представил в своей весенне-летней коллекции еще в 1997 году.

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