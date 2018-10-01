Международный фестиваль фотографии пройдет в Краснодаре

В октябре в Краснодаре в 10-й раз пройдет международный фестиваль фотографии PhotoVisa. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Фестиваль продлится неделю — с 18 по 24 октября. Его программу составят выставки, лекции, видео- и мультимедиа показы, а также портфолио-ревю. В этом году основная тема фестиваля — тишина.

«Цикл выставок, посвященных 1970-м годам в истории нашей страны, периода "тишины", о котором сегодня не так много публикаций: это экспозиции легенды документальной фотографии Ляли Кузнецовой и Михаила Дашевского, ведущего представителя поэтического городского жанра; выставка экспериментальных цветных фотографий Николая Драчинского, выдающегося советского куратора и фотографа», — пояснили организаторы.

Во время фестиваля впервые в России будет представлена экспозиция работ родившегося в Москве классика аргентинской модернистской фотографии Анатоля Садермана и его сына Алехандро Садермана, знаменитого кинорежиссера Латинской Америки второй половины ХХ века.

Также впервые будет представлена выставка-репортаж из мастерской Пабло Пикассо, снятый в 1950-х Фредериком Болдвином, фотожурналистом, впоследствии основателем одного из крупнейших фотографических фестивалей в мире, FotoFest в Хьюстоне (США).

«В рамках фестиваля состоятся выставки знаменитых современных фотографов из ЮАР и Канады — Роджера Баллена и Фрэнка Родика», — сообщается на сайте фестиваля.

Организаторы мероприятия также покажут работы известных и молодых авторов Краснодара, среди которых Дмитрий Агеев, Леван Мамулов, Ирина Мартусенко, Яна Васильева, Анна Сержант и других. Среди них — работы Натальи Вертлиб (Краснодар) и Иланы Бар (Бразилия) о семьях, в которых растут особенные дети. Проект китайского художника Мо И представляет традиции и современность китайской культуры.

PhotoVisa ежегодно проходит в Краснодаре. В фестивале участвуют представители фотографического сообщества России, стран Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки.

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