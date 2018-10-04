Создатель Ганнибала Лектера выпустит новую книгу

Американский писатель Томас Харрис анонсировал новый роман. Об этом сообщает The Guardian.

Книга, еще не получившая названия, выйдет в 2019 году и станет первым произведением 78-летнего автора за 13 лет — с момента выхода триллера «Ганнибал: Восхождение». Это будет также первый за 40 с лишним лет роман без персонажа Ганнибала Лектера.

Новую книгу от Харриса ждали с 2004 года, когда, по слухам, он заключил восьмизначный контракт на два произведения. Первым из них стал «Ганнибал: Восхождение».

Роман поступит в продажу по всему миру 21 мая 2019-го.

В библиографии Харриса пять книг, четыре из них рассказывают историю блестящего психиатра и серийного убийцы-каннибала Лектера. Персонаж не появляется только в одном произведении автора — дебютном романе «Черное воскресенье» 1975 года.

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