В армии отказались от шапок-ушанок только на словах

Российские военные продолжат носить шапки-ушанки, изменится только название головного убора. Такие пояснения департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны дал редакции «Ленты.ру» относительно опубликованного ранее постановления правительства, в котором был указан пункт о замене ушанок обычными шапками.

«В соответствии с постановлением правительства № 1170 изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними», — сказали в министерстве.

Внесенные изменения позволят упростить работу с нормативными документами. В Минобороны отметили, что традиционные шапки-ушанки были заменены в армии на утепленные шапки, также имеющие «уши», даже большие, чем на классической ушанке.

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Ранее 4 октября на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление, вносящее изменения в нормы снабжения военнослужащих имуществом. Согласно документу, российским военным перестанут выдавать пилотки, а ушанки заменят на обычные шапки. Кроме того, вместо слова «рубаха» будет употребляться термин «фуфайка».

Первые головные уборы, сходные по виду с шапками-ушанками, начали использовать в армии Александра Колчака, одного из руководителей Белого движения во время гражданской войны в России. Тогда шапки звали «колчаковками», по имени главнокомандующего. Позже ушанки получили широкое распространение среди рабочих, а с 1931 года их стали использовать как элемент военной формы.

В настоящее время в вооруженных силах существуют нормы ношения ушанки. Ношение с опущенными «ушами» допускается при температуре воздуха минус 10 и ниже, а со связанными сзади — при обслуживании вооружения и военной техники, на хозяйственных работах и в других случаях по указанию командира подразделения.

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