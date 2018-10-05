Власти Подмосковья отметили снижение количества разводов

Между жителями Московской области заключено 42,5 тысячи браков с начала года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 5 октября.

Она отметила, что в этом году наблюдается снижение количества разводов. Так, за три квартала этого года в Подмосковье зарегистрировано 25,1 тысячи разводов, а годом ранее — 25,6 тысячи, уточнила министр.

По словам Забраловой, во многом этого удалось добиться благодаря эффективной работе органов ЗАГС. Центры семьи оказывают парам психологическую помощь. Кроме того, при необходимости с семьей работают представители духовенства. Также в центрах можно получить юридическую консультацию.

«В среднем в год на базе этих центров проводится свыше 750 занятий», — отметила министр.

В прошлом году в области было зарегистрировано более 58,5 тысячи браков.