Онищенко поддержал Петелинскую птицефабрику в споре с Россельхознадзором

Депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил несогласие с позицией Россельхознадзора, требующего через суд приостановить действия Петелинской птицефабрики (входит в группу «Черкизово»). Об этом он заявил «Парламентской газете».

По его словам, обнаружение сальмонеллы в продукции, изъятой в рознице, — не повод для такой серьезной меры. Как считает чиновник, Россельхознадзор не должен полагаться на результаты проверки в отдельно взятом магазине. «Останавливать предприятие можно только после его комплексной проверки, если там выявлены системные нарушения, а не после единичной проверки магазина», — отметил депутат. Он подчеркнул, что сальмонеллез в мясной продукции мог появиться вследствие ее неправильного хранения уже вне места производства.

Также бывший главный санитарный врач подчеркнул, что превышения порога заболеваемости сальмонеллезом в областях, на которые ссылается Россельхознадзор (Костромская, Московская, Ивановская области), не выявлено — это свидетельствует о единичном случае выявления продукции с сальмонеллезом. Любую мясную продукцию необходимо обязательно обрабатывать термически, напомнил Онищенко.

Руководство группы «Черкизово», в свою очередь, считает непоследовательными и нелогичными претензии Россельхознадзора. Выявление зараженной сальмонеллой продукции в рознице может являться следствием неправильного температурного режима при транспортировке или хранении в торговле и не является основанием для остановки птицефабрики, подчеркивают в группе. Ситуация требует тщательного исследования, считает производитель.

Группа «Черкизово», в состав которой входит Петелинская птицефабрика, является крупнейшим производителем мяса в России. «Петелинка» — бренд мяса птицы №1 в России, уровень узнаваемости которого превышает 35,3 процента. Группа заботится о своих потребителях и производит только качественную и безопасную продукцию. За последние два года «Черкизово» инвестировало в биологическую безопасность производства свыше 3 миллиардов рублей.

