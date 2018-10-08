Индиец пустил за руль автобуса обезьяну и пожалел

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В Индии водителя автобуса уволили за то, что он пустил обезьянку вида гульман за руль. Об этом сообщил информационный портал Channel News Asia.

Инцидент произошел в городе Давангере, штат Карнатака на юго-западе страны. 36-летний водитель автобуса М. Пракаш (M Prakash) ради шутки посадил на руль гульмана, и один из пассажиров снял его на видео. Ролик широко разошелся по интернету и попал на глаза начальству водителя. Руководство решило отстранить мужчину от должности.

«Водитель М. Пракаш отстранен от должности за то, что позволил обезьяне сидеть на руле и держаться за него. Безопасность пассажиров прежде всего, и водитель не может так ей рисковать», — заявил представитель автобусной компании штата. Он отметил, что расследование инцидента еще не завершено.

Сообщается, что в момент съемки ролика в автобусе было 30 человек, никто из них не жаловался на Пракаша. Гульмана принес с собой один из пассажиров, обезьяна провела на руле около 10 минут.

Индийские пользователи сети вступились за водителя. «Это так мило. Зачем его увольнять. Надо было просто предупредить, чтобы он больше так не делал», — написал один из них. Другой отметил, что Пракашу стоит устроиться на работу, связанную с животными.

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