Львенка Моню посадили за руль

В Instagram львенка Мони появилось видео с маленьким хищником, который сидит на руле движущейся машины.

Как уточняет Ura.ru, опубликованная 11 августа запись сделана во время недельной поездки тюменского фотографа в крымский город Белогорск, где находится парк «Тайган». Именно этот человек с марта 2017 года ведет аккаунт Мони baby_pride.

Видео подписано словами: «Теперь ты в жизни видел все». Один из комментаторов в шутку поинтересовался, есть ли у животного права.

Пятимесячного львенка перевезли из Тюмени в Крым в июле. «Я купил Моню в зоопарке месячным, у меня он прожил четыре месяца. Сейчас он подрос, и я решился передать его в парк львов», — рассказал фотограф и теперь уже бывший хозяин зверька.

Ранее в соцсетях была запущена кампания «Спасите львенка Моню», активистам не понравилось, что владелец устраивал с ним фотосессии.