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Британские войска проведут крупнейшие учения по борьбе с российской разведкой

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Британские войска проведут в Омане крупнейшие за 17 лет учения Saif Sareea 3. Об этом пишет The Times.

По сценарию маневров, в качестве противника выступит моторизованное разведывательное подразделение из 150 человек, которое будет действовать согласно российской тактике ведения боя. «Мы попытаемся научиться противодействовать тем армиям, которые могут быть лучше оснащены, иметь лучшую подготовку, и тем, кто поставит перед нами самые сложные задачи», — заявили в штабе учений.

Saif Sareea 3 состоятся в последнем квартале 2018 года. В маневрах примут участие более 5 тысяч военнослужащих, 200 бронемашин, 7 кораблей, 8 истребителей, а также тысяча дронов стоимостью до 1,3 тысячи долларов каждый.

Россия с 11 по 15 сентября провела вместе с Китаем и Монголией учения «Восток-2018». Маневры стали крупнейшими со времен генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. В них приняли участие около 300 тысяч военнослужащих и 36 тысяч единиц техники.

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