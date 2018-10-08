Мошенник соблазнил влюбленную женщину «чемоданом денег» и обобрал

Замужняя жительница Таиланда лишилась крупной суммы денег из-за мошенника, который изображал с ней роман на расстоянии. Об этом сообщил информационный портал Coconuts.

Работница фабрики из провинции Районг на протяжении двух месяцев вела любовную переписку с иностранцем по имени Морган Джерико (Morgan Jericho) в Facebook. Тот представился 40-летней тайке иностранным пилотом и уверял, что скоро переедет в Таиланд и откроет там свой бизнес.

Джерико клялся женщине в любви и обещал прислать ей дорогие подарки: полный денег чемодан и наручные часы. Он попросил «возлюбленную» оплатить таможенный сбор, и та перевела ему 110 тысяч тайских батов (около 223 тысяч рублей).

«Если ты оплатишь сбор, то подарки привезут прямо к дому. Расслабься, моя любовь. Все будет хорошо», — писал Джерико женщине.

Однако подарки ей так и не пришли, а возлюбленный перестал отвечать на сообщения. Более того, супруг обманутой обнаружил пропажу денег с семейного счета, и женщине пришлось во всем признаться. Пара обратилась в полицию.

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