Подведены итоги «ИгроМира» и Comic Con Russia

Организаторы выставки «ИгроМир» и фестиваля Comic Con Russia подвели итоги мероприятий, которые проходили в Москве с 4 по 7 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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За четыре дня работы оба мероприятия посетило около 170 тысяч человек. Посетители «ИгроМира 2018» получили возможность увидеть новинки игровой индустрии, а также протестировать самое новое «железо» и принять участие во многочисленных розыгрышах и конкурсах.

Одним из самых зрелищных событий выставки стал шоу-матч по игре CS:GO, в котором любительская команда пожилых геймеров из России Iron Legion («Железный Легион») одержала победу над своими соперниками из Швеции — профессиональным коллективом Silver Snipers.

Всего на выставке было размещено более 210 стендов и торговых мест от более чем 200 компаний, среди которых. Специальными гостями Comic Con Russia стали актер Дэнни Трехо и звезды Detroit: Become Human Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр. Режиссер Найт Шьямалан представил эксклюзивные материалы по своему новому фильму «Стекло», который выйдет в прокат в январе 2019 года.

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