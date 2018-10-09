Власти Подмосковья собрались повысить экспорт сельхозпродукции

Подмосковные власти намерены в течение пяти лет вывести регион в тройку лидеров по России по объему экспорта сельскохозяйственной продукции, заявил заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 9 октября.

«У нас есть показатели, связанные с увеличением экспорта. Мы считаем, что здесь мы должны вырасти кратно и войти в тройку лидеров по экспорту сельхозпродукции в стране. Сейчас мы примерно на седьмом месте», — сказал Буцаев в ходе форума «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее».

По его словам, достичь таких показателей планируются в течение пяти лет.

Ранее во вторник Буцаев анонсировал создание в области кластеров по переработке овощей, зерна и мяса. По его словам, в настоящий момент эксперты выбирают площадку. Обо всех этапах реализации проекта будут докладывать губернатору Андрею Воробьеву. Ориентироваться предприятия будут на экспорт, добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти намерены развивать сельское хозяйство. По его словам, оно стоит «в авангарде экономического роста региона». Он подчеркнул, что в последнее время продукция подмосковных сельхозпроизводителей пользуется большим спросом. Это позволяет привлекать новые инвестиции, заключил он.