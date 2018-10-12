Турция решила судьбу готовившего переворот американца

Американский пастор Эндрю Брансон, задержанный в Турции по подозрению в организации госпереворота, приговорен к трем годам и полутора месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 12 октября.

В то же время мужчине не придется отбывать срок: суд счел, что он провел в заключении достаточное время с момента задержания в октябре 2016 года. Мужчину освободили из-под домашнего ареста. Непосредственно перед вынесением приговора пастор вновь указал, что он невиновен.

Прокурор просил для Брансона 10 лет тюрьмы. Кроме того, свидетели на слушании заявили, что приписываемые им показания неточные.

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Ранее сообщалось, что Вашингтон и Анкара заключили тайное соглашение, согласно которому Брансона должны отпустить в ближайшие дни. Все детали сделки неизвестны, однако США со своей стороны пообещали уменьшить экономическое давление на Турцию, сообщили источники в американской администрации.

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом на отказ Турции освободить задержанного пастора Брансона, которого подозревают в шпионаже и связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, живущим в Пенсильвании. Анкара обвиняет последнего в организации попытки госпереворота в июле 2016-го.

На фоне конфликта с США в августе турецкая лира резко ослабла.

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