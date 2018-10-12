Скандальная рэп-группа «Кровосток» даст концерт в Москве

Скандальная рэп-группа «Кровосток» выступит в Москве 19 октября. Большой концерт состоится в столичном «ГлавClub Green Concert».

Коллектив представит обновленную программу, дополненную композициями с последнего альбома «ЧБ». Это будет второй большой московский концерт после презентации пластинки. Первое выступление состоялось в апреле 2018 года на той же площадке при полном аншлаге.

В альбом «ЧБ» вошли знакомые поклонникам по ранее выпущенным синглам треки «Наек ек», «Голова» и «Душ». В преддверии релиза пластинки фронтмент «Кровостока» Шило (Антон Черняк) дал большое интервью журналисту Юрию Дудю. Музыкант порассуждал о современном искусстве и рассказал о своем творчестве.

Появившаяся в 2004 году группа «Кровосток» быстро набрала популярность благодаря вызывающим текстам и неординарной подаче материала, пародирующего стиль гангста-рэп. Исполнители неоднократно подчеркивали, что их сценические образы бандитов являются собирательными и навеяны культурой 1990-х.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!