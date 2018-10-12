Британцы запустят первый в истории ЛГБТ-авиарейс

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Британская авиакомпания Virgin Atlantic сообщила о запуске первого в истории ЛГБТ-рейса, экипаж которого будет полностью состоять из представителей ЛГБТ-движения. Об этом сообщает The Guardian.

Его вылет запланирован на 28 июня 2019 года из лондонского аэропорта Хитроу в аэропорт Нью-Йорка Ньюарк. В течение восьмичасового перелета пассажиры смогут увидеть специальную программу, ведущим которой будет американский актер и певец Титус Берджесс. Также для путешественников выступит диджей, артисты драг-квины и певцы.

Этот рейс посвящен традиционному событию WorldPride, которое будет проводиться в Нью-Йорке с 12 мая по 30 июня.

В 2015 году в США разработали приложение для путешественников нетрадиционной сексуальной ориентации. Отмечалось, что благодаря приложению, туристы-геи смогут не только узнать, кто еще из зарегистрированных пользователей находится в городе или рядом с ним, но и пообщаться с теми, кто недавно посещал ту или иную страну, а также с теми, кто только собирается совершить путешествие.

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