В Москве расскажут о грузино-абхазской войне от лица детей

В Москве покажут спектакль «Считалка» по книге грузинской писательницы Тамты Мелашвили. История рассказывает о нескольких днях из жизни двух 13-летних девочек во время грузино-абхазской войны (1992-1993). Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы проекта.

Режиссер — Женя Беркович. Музыку сочинил Митя Бурцев, переделав в традициях грузинского женского народного пения европейские и американские хиты начала 1990-х. Оформлением постановки занималась Ксения Сорокина, она создала авторские инсталляции и куклы, отсылающие к работам грузинских художников, в том числе Нико Пиросмани.

«Кто виноват, что девочка бежит от собак по минному полю? Что женщина сжигает вещи своего погибшего сына? Что младенец выглядит как тряпичная кукла? Грузины, абхазы, русские? В современной войне, которую дипломатически принято называть "конфликтом", на эти вопросы ответа нет. Но он есть в глазах тех людей, с которыми это происходит», — рассказывают создатели спектакля.

Постановку можно увидеть 13 и 14 октября в Боярских Палатах СТД.

«Считалка» вышла в 2015 году. Это дебют Мелашвили. За нее писательница получила Немецкую литературную премию в категории молодежной книги и Грузинскую литературную премию SABA.

Грузино-абхазская война происходила на территории Абхазии в 1992-1993 годах. Из-за многочисленных вооруженных столкновений между абхазскими и грузинскими военными люди массово переселялись, обширные районы почти полностью опустели. Сотни тысяч мирных жителей, в основном грузин, были вынуждены покинуть свои дома. Потери с обеих сторон составили около 8 тысяч человек, как военных, так и гражданских. 14 мая 1994 года стороны подписали в Москве соглашение о прекращении огня.

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