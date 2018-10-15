«Лента.ру» запустила «Ленту добра»→

Дорогие читатели!

Каждый день на «Ленте.ру» выходят сотни материалов. И далеко не все они дарят заряд позитива. Ничего не поделаешь — современный мир полон неприятных, но важных новостей.

Войны, курс рубля, санкции, громкие преступления и человеческие трагедии — все это явно не прибавляет оптимизма ни нашим читателям, ни нам самим.

Именно поэтому мы запустили раздел «Лента добра», где живут только позитивные материалы. Чтобы отдохнуть от насилия, нестабильной международной обстановки и политики, достаточно нажать специальный тумблер в боковом меню.

Удачного путешествия в мир добра и позитива!