В Москве пройдет третий Национальный рекламный форум (НРФ). Его организаторы отмечают, что форум откроет недельный марафон масштабного проекта АКАР «Дни рекламы | Москва», приуроченного к 25-летию Ассоциации и 140-летию рекламной индустрии. Программа НРФ представлена на его сайте.

Форум пройдет 12-14 ноября. Организаторы обещают объединить на двух площадках (в Торгово-промышленной палате и в Центре международной торговли) топовых спикеров, специалистов крупнейших компаний и лидеров отрасли. За три дня будет представлено больше 60 дискуссионных панелей, в которых поучаствуют более 300 спикеров.

В программе мероприятия — конференция о влиянии рекламы на экономику России, открытые сессии об эффективных способах развития индустрии, дискуссии экспертов, задающих тренды и меняющих стандарты современных коммуникаций, нетворкинг и знакомства.

Среди спикеров первого дня — представители Госдумы, Федеральной антимонопольной службы, Торгово-промышленной Палаты, а также коммуникационных компаний и рекламодателей. Они обсудят возможности и барьеры роста рекламы, экосистему рынка и его отдельные сегменты, поговорят о влиянии рекламы на экономику, социальное развитие и крупный российский бизнес. Второй день форума объявлен Днем контента. Он будет посвящен созданию, дистрибуции и защите контента, пользовательскому опыту, управлению аудиторией и ее потребностям. Также спикеры обсудят спонсорство, специфику развития региональной рекламы, мультиплатформенность и роль брендов в современном информационном пространстве.

Последний день НРФ целиком посвятят медиа. Программу третьего дня сформируют секции по ключевым отраслям бизнеса и саммиты по ведущим сегментам (ТВ, Digital, Out-Of-Home, Радио, HR). Спикеры поговорят о новых сервисах, актуальных технологиях и востребованных инструментах.

Участники форума — «Газпром-медиа», Mediascope, РБК, Яндекс, Mail.ru Group, рекламная группа АДВ, НРА, Dentsu Aegis Network, НСК, Media Direction Group, «Эверест», OMD OM, НАВК, Hearst Shkulev Media, Artox Media, Adindex и другие коммуникационные группы, рекламодатели, медиа и сетевые агентства страны.

В ходе форума будут награждены победители digital-конкурса MIXX Russia Awards 2018, а также фестиваля рекламы Red Apple.