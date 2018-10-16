Rambler станет стратегическим партнером акселератора Сбербанка и 500 Startups

Rambler Group станет стратегическим партнером акселератора Сбербанка и 500 Startups. Об этом говорится в сообщении Rambler Group. В рамках партнерства экспертиза Rambler Group будет использоваться для оценки стартапов, предлагающих инновационные технологические решения для сегмента медиа и entertainment.

«Это партнерство расширяет сотрудничество в технологической сфере, которое Rambler Group и Сбербанк начали в июле 2018 года, объявив о создании сервиса «Фудплекс». Мы видим огромный потенциал для сотрудничества между крупнейшим в России банковским сервисом и ведущей экосистемой качественного контента и развлечений, которую развивает наша группа, — заявил член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян. — При этом участие в акселераторе для нас носит практический характер. Индустрия digital-медиа и развлечений становится все более технологичной и для укрепления лидерских позиций мы будем наращивать имеющиеся у нас компетенции в этой области, в том числе инвестируя в наиболее перспективные решения, возникающие на рынке».

Как партнер акселератора Rambler Group также готов инвестировать в наиболее перспективные проекты из целевых направлений: технологии создания и дистрибуции текстового и видеоконтента, рекламные и маркетинговые технологии, киберспорт, виртуальная реальность, технологии, связанные с пользовательским опытом кинозрителей (дополненная реальность, «второй экран» и другие).

Основные критерии при оценке стартапов, которые будут предъявлять эксперты Rambler Group, — наличие готовой масштабируемой технологии, потенциал для ее монетизации и возможности для синергий с проектами и сервисами группы.

«Хочу поблагодарить наших партнеров в проекте создания совместного с 500 Startups акселератора — правительство Москвы, крупнейшие корпорации и венчурные фонды за сотрудничество, — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. —Теперь, с такими известными партнерами из различных индустрий у стартапов-участников будет реальная возможность за время акселерации опробовать свои технологии и бизнес-модели на практике. Кроме того, корпорации и венчурные инвесторы будут наблюдать за успехами команд и возможно, по итогам программы принять решение об инвестициях».

