Стало известно об увеличении числа жертв взрыва в Керчи

Число жертв взрыва в техникуме в Керчи возросло до 18, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, не указывая источник информации.
По его данным, медиков и студентов медицинских колледжей в срочном порядке вызывают в больницы города.
Официально сообщалось о гибели 10 человек и о 50 пострадавших.
Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, причиной взрыва в техникуме стало неустановленное взрывное устройство. До этого в прессе фигурировала версия взрыва газового баллона.
Со слов очевидцев, в колледже произошла серия взрывов и были слышны выстрелы.
По факту гибели людей Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.
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