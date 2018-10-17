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Мужчина подсмотрел счастливые числа в лотерее и выиграл состояние

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Житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею 50 тысяч долларов (около 3,2 миллиона рублей), сделав ставку на комбинацию выигрышных чисел из другой лотереи. Об этом сообщает UPI.

59-летний Эдгардо Антидо (Edgardo Antido) рассказал, как во время просмотра филиппинского телеканала решил записать комбинацию, ставшую выигрышной в лотерее Ultralotto. Эти же числа он использовал, чтобы попытать удачу в лотерее штата Мэриленд.

Набор 3-12-16-36-38 внезапно принес мужчине 50 тысяч долларов. «Я был в шоке, не могу уснуть», — признался победитель.

Он планирует потратить часть вырученных денег на отдых, а оставшиеся положить на банковский счет.

В августе жительница американского штата Нью-Йорк Мэри Уилсон решила использовать в лотерее числа, которые явились к ней во сне, и выиграла миллион долларов. Она в течение нескольких лет верила, что комбинация принесет ей удачу и продолжала покупать лотерейные билеты.

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