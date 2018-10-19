Многомиллионные траты на ограничение просмотра порно назвали бессмысленными

Миллионы видео, содержащие порнографический контент, будут по-прежнему доступны несовершеннолетним даже после введения системы проверки возраста на сайтах, утверждает The Guardian.

Издание отмечает, что соцсети и крупные ресурсы для обмена изображениями, такие как Reddit, Imgur, Tumblr или Twitter, будут освобождены от необходимости внедрять подобную систему. При этом на подобных сайтах несовершеннолетние легко могут обнаружить взрослый контент.

Согласно последним поправкам, фильтр с верификацией возраста будут обязаны ставить только те ресурсы, которые распространяют порно «на коммерческой основе», причем его содержание должно превышать треть от общего контента.

Исполнительный директор Open Rights Group Джим Киллок (Jim Killock) назвал законопроект «непоследовательным и странным». «Они не объяснили, как определяют процент. Собираются ли они подсчитать число пикселей на экране? Что такое треть? Это очень широкое, произвольное и очень сложное определение», — сказал он.

Ранее стало известно, что система проверки возраста на порносайтах обойдется британскому правительству в десять миллионов фунтов стерлингов (больше 13 миллионов долларов). Британские законодатели планировали внедрить национальную систему контроля еще в апреле 2018 года, однако ее запуск постоянно откладывается.

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