В Подмосковье автобус столкнулся с маршруткой

В Московской области автобус столкнулся с маршруткой. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

«По предварительным данным, в 17:40 на 18 км трассы А108 произошло столкновение автобуса и микроавтобуса. В результате ДТП четыре человека погибли, еще 10 получили травмы. На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства и причины аварии», — рассказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают спасатели, в устранении последствий аварии принимает участие 21 человек. В МЧС уточнили, что на дороге произошло боковое столкновение. «После удара маршрутное такси перевернулось на бок, в салоне которого находились 15 человек — водитель и 14 пассажиров», — добавили в МЧС.

В ГИБДД «Интерфаксу» сообщили, что водитель автобуса выехал на встречную полосу.

По другим данным, пострадали 13 человек. Как сообщает ТАСС, пятеро из них госпитализированы в Дмитровскую больницу.

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