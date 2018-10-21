Миллионер согласился обменять супердорогой дом на биткоины

Частный жилой дом в Нью-Йорке выставили на продажу за 15,9 миллиона долларов (миллиард рублей) или эквивалентную сумму в биткоинах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Особняк принадлежит Рою Нидерхофферу, главе американского хедж-фонда RG Niederhoffer Capital Management, Inc. (RGNCM). Он приобрел дом пять лет назад за 12,9 миллиона долларов (850 миллионов рублей) и жил в нем вместе с семьей, дожидаясь окончания ремонта в другом нью-йоркском коттедже.

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«Я верю в биткоин, — заявил бизнесмен агентству. — Я действительно очень оптимистичен в отношении него и потому хочу иметь побольше этой валюты».

В предложенном покупателям доме шесть этажей, два отдельных входа, несколько спален, домашний кинотеатр, джакузи, камин. Особняк площадью почти тысяча квадратных метров был возведен по проекту известного американского архитектора Кларенса Тру в конце XIX века. Изначально его приобрел Генри Майнер — конгрессмен. Сумма сделки тогда составила 125 тысяч долларов.

В большинстве стран сделки с привлечением криптовалюты не узаконены. Осенью 2017-го замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что их можно сравнить с покупкой товара «за ракушки или камушки».

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