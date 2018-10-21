Интернет и СМИ
 
Последние новости
Белый дом задумал разорвать договор о наступательном вооружении
Секс-кукла произвела фурор на сайте знакомств
Число пострадавших в колледже в Керчи выросло
Тренер-мем призвал лишить Кокорина и Мамаева заработанных за жизнь миллионов
Горящий металлургический завод во Владикавказе сняли на видео
Опубликовано полное видео бойни в керченском колледже
Москва предупредила о военном ответе на разрыв ракетного договора
Британия поддержала выход США из ракетного договора
Футболист забил со своей половины поля ударом со штрафного
Новости партнеров

Интернет оказался мужским местом

Перейти в «Мою Ленту»

Большинство пользователей интернета оказались мужчинами, а в некоторых странах женская аудитория сети вдвое меньше мужской. Об этом свидетельствуют результаты исследования организации Inclusive Internet Index, которые публикует The Guardian.

Мужчины имеют возможность пользоваться интернетом в среднем на 33,5 процента чаще, чем женщины. В основном это связано с ограничениями, с которыми женщины сталкиваются в многих странах: невозможность получить образование или работать, низкая заработная плата.

Жители индийского Нью-Дели или филиппинской Манилы, к примеру, уверены, что контент, потребляемый в сети женщинами, необходимо контролировать и ограничивать. Две трети из них считают, что женщины не должны посещать интернет-кафе.

Руководитель исследований в организации Web Foundation Данарай Такур (Dhanaraj Thakur) убежден, что если в семье будет всего один телефон, то, скорее всего, он попадет в руки мужчины. «У человека может быть единственный телефон в доме, поэтому у женщин нет доступа», — заключает он.

Еще одним фактором является высокая цена подключения. Эксперты профильных организаций уверены, что малоимущие начнут интересоваться доступом к сети только в том случае, если цена доступа упадет до двух процентов от их ежемесячного дохода.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Why is the internet so overwhelmingly male?
В сеть слили данные 113 миллионов любителей спорта
Организаторы глобального сбоя в интернете предрекли угрозу безопасности сети
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0122 сентября

«Ты хочешь, чтобы кто-то заглянул в твою задницу?!»

Страшное шоу о детях, брошенных на растерзание зэкам, рассорило Америку
06:0119 октября

В популярных роутерах найдены сразу три опасные уязвимости

15:0220 октября

Звезда украинского телешоу погибла в аварии

00:0119 октября

Многомиллионные траты на ограничение просмотра порно назвали бессмысленными

Интернет и СМИ00:04 6 октября

Голубой экран

Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
19:3719 октября

Учительница придумала оригинальные оценки и прославилась

16:3819 октября

Мемы про еду признали опасными

21:0119 октября

Распорядок дня слишком идеальной женщины насмешил читателей

Интернет и СМИ11:5617 октября

Вырвались из-под «Домашнего ареста»

В России наконец создали свой Netflix
15:1519 октября

Сноуден отказался называть свою жизнь в России безопасной

18:5318 октября

Появилась информация об уничтожении тела пропавшего журналиста в кислоте

17:4319 октября

Реклама с кадрами из кухни Путина оказалась обучающим видео

Россия
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
Горящий металлургический завод во Владикавказе сняли на видео
Опубликовано полное видео бойни в керченском колледже
На крупнейшем заводе Северной Осетии произошел пожар
В Подмосковье грузовик снес надземный пешеходный переход
Все материалы
Мир
Пан партизан
Зачем Польша учит своих граждан воевать с Россией
Москва предупредила о военном ответе на разрыв ракетного договора
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Британия поддержала выход США из ракетного договора
Белый дом задумал разорвать договор о наступательном вооружении
Трамп решил разорвать ракетный договор с Россией
В США обнаружили новую лазейку для российских троллей
Все материалы
Бывший СССР
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов
На Украине анонсировали возвращение в строй самой мощной единицы флота
Украинские раскольники приписали себе Киево-Печерскую лавру
Кандидат в президенты агитировал раздачей наркотиков
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Все материалы
Экономика
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Врио губернатора Приморья встретился с Игорем Сечиным
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
Money back
Церемония премии Musicbox-2018 закончилась скандалом
Украина получит от МВФ почти 4 миллиарда долларов
Медведев сравнил стоимость американского и российского газа
Центробанк высказался об угрозе изоляции России
Все материалы
Силовые структуры
Генрих СечкинБольшая рыба
Он был вором и получил награду от Брежнева. Его песню «Постой, паровоз» знали все
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
Стало известно происхождение денег на покупку оружия керченским стрелком
Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом
Борец с экстремизмом из МВД насмерть сбил пенсионера
В убийстве женщины-следователя из Подмосковья заподозрили беглеца в Черногорию
Все материалы
Наука и техника
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Раскрыта цена танков в годы Великой Отечественной войны
Раскрыта главная ошибка сборщиков упавшего «Союза»
Названы основные версии падения украинского Су-27
Американский авианосец впервые за последние почти 30 лет вошел в воды Арктики
Все материалы
Спорт
Падшие короли
Команда Ковальчука на дне НХЛ. Сможет ли он ее спасти?
Тренер-мем призвал лишить Кокорина и Мамаева заработанных за жизнь миллионов
Кокорина и Мамаева окрестили узниками совести
Футболист забил со своей половины поля ударом со штрафного
Мэйуэзер наплевал на бой с Пакьяо
Месси получил травму за неделю до «Эль-Класико»
Черышев получил травму
Все материалы
Культура
«Рисковать ли жизнью своего ребенка ради спасения других?»
Вопреки жене, он сделал нелегкий выбор. Но потом ни разу не пожалел о нем
Русское краткое
Транс, скины и экстази
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
Шнуров предложил мылить веревки после слов Путина о ядерной войне
У лидера группы «Дюна» и его супруги нашли рак
Лили Аллен обнаженной представила поклонникам альбом «Без стыда»
Актер из «Игры престолов» намекнул на судьбу своего персонажа
Все материалы
Интернет и СМИ
Дерзкий совок
Этот журнал прославлял советские ценности и эротику. А затем бесславно исчез
Интернет оказался мужским местом
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Звезда украинского телешоу погибла в аварии
Учительница придумала оригинальные оценки и прославилась
Мемы про еду признали опасными
Распорядок дня слишком идеальной женщины насмешил читателей
Все материалы
Ценности
Царская дичь
Как Екатерина II развлекалась с фаворитами, пока тысячи россиян умирали в Крыму
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Бренд Balenciaga заподозрили в плагиате дизайна с копеечного ароматизатора
Беременная Меган Маркл перестала подчиняться желаниям королевы
Ким Кардашьян снялась с голым мужчиной и опозорила мужа
Популярные в 90-х джинсы вновь стали трендом
Все материалы
Путешествия
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Собиравшая сына в аэропорт мать подложила ему в сумку ружье
Вылетавший в Москву самолет остановили куропатки
Мощная турбулентность заставила пассажиров истекать кровью в поломанном самолете
Бортпроводник Emirates стащил деньги у пассажиров бизнес-класса
Все материалы
Из жизни
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
Кит Бенни оставил жителей английского города без праздника
Большая белая акула напала на серфера и вцепилась ему в руку
Пассажир в метро довел до слез продавщицу цветов и попал на видео
Королева красоты из России снимала туфли посреди дороги и погибла
Все материалы
Mercedes A-Class: теперь седан
Какие еще сюрпризы приберегла младшая модель Штутгарта в любимом российском формате?
Видео: самая дорогая Тойота
6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Гигантский BMW
12 главных фактов о самом большом кроссовере BMW
Ford показал первое изображение гибридного «Мустанга»
У Tesla Model 3 появилась «дешевая» версия
Ford увеличил тираж суперкара GT из-за высокого спроса
Все материалы
Дом
Сладкие стены
Эти здания хочется съесть. Но не каждому они по зубам
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Квартиры в Новой Москве резко подорожали
Полицейский помог «черным риелторам» и отправился в тюрьму
Мировые инвестиции в недвижимость достигли рекордного значения
Брюс Уиллис продал дачу и потерял десять миллионов долларов
Все материалы