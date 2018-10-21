Интернет оказался мужским местом

Большинство пользователей интернета оказались мужчинами, а в некоторых странах женская аудитория сети вдвое меньше мужской. Об этом свидетельствуют результаты исследования организации Inclusive Internet Index, которые публикует The Guardian.

Мужчины имеют возможность пользоваться интернетом в среднем на 33,5 процента чаще, чем женщины. В основном это связано с ограничениями, с которыми женщины сталкиваются в многих странах: невозможность получить образование или работать, низкая заработная плата.

Жители индийского Нью-Дели или филиппинской Манилы, к примеру, уверены, что контент, потребляемый в сети женщинами, необходимо контролировать и ограничивать. Две трети из них считают, что женщины не должны посещать интернет-кафе.

Руководитель исследований в организации Web Foundation Данарай Такур (Dhanaraj Thakur) убежден, что если в семье будет всего один телефон, то, скорее всего, он попадет в руки мужчины. «У человека может быть единственный телефон в доме, поэтому у женщин нет доступа», — заключает он.

Еще одним фактором является высокая цена подключения. Эксперты профильных организаций уверены, что малоимущие начнут интересоваться доступом к сети только в том случае, если цена доступа упадет до двух процентов от их ежемесячного дохода.

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