Дед в последний момент вырвал внука из смертельных объятий питона

Житель Австралии убил питона длиной более четырех метров в попытке спасти своего внука. Об этом сообщает news.com.au.

Историю о спасении рассказала мать пострадавшего мальчика Аманда Ратленд (Amanda Rutland). Во время нападения 22-месячный Наиш (Naish) играл вместе с трехлетней сестрой на веранде дома в северном Квинсленде. Ратленд посмотрела на потерянное лицо дочери и поняла, что с детьми происходит что-то неладное.

Выйдя на улицу, она увидела, что питон длиной 4,2 метра обвился вокруг ее маленького сына. Змея также начала кусать его за правую руку. Женщина не смогла самостоятельно избавиться от рептилии и позвала на помощь своего отца Рона Ратленда (Ron Rutland). Тем временем змея начала усиливать хватку.

Примчавшийся мужчина закричал, что ему нужен нож, а затем ударил им питона и освободил ребенка.

Наиш был доставлен в больницу с укусами и синяками. Змея умерла от полученных травм.

Ратленд уверена, что перед нападением питон следил за ребенком в течение нескольких недель. Издание отмечает, что в случае, если бы к спасению мальчика не подключился его дед, змея бы съела его.

Аметистовые питоны — самые крупные змеи, живущие в Австралии. Достигают восьми метров в длину.

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