Из жизни
 
Последние новости
Россия обвинила США в церковном расколе на Украине
Порошенко поручил определить морскую границу между Украиной и Россией
Умерла актриса МХАТ Маргарита Юрьева
Tesla решила перейти на алкоголь
Аниту Цой экстренно прооперировали
Александр Емельяненко оценил перспективы Кокорина и Мамаева за решеткой
Женщина предложила унижать толстяков и навлекла на себя гнев толпы
В Москве уничтожили рекордную партию санкционных сыров и колбас
Россиянин покончил с собой в Таиланде из-за зубной боли
Новости партнеров

Мужчина натравил на себя ядовитую змею и взмолился о помощи

Перейти в «Мою Ленту»

Житель китайского города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи, которую он заказал в интернете. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

25-летний мужчина купил южнокитайского многополосого крайта длиной около метра после неудачного вложения денег, которое принесло ему убытки. Он позволил ему ужалить себя, но через несколько часов не выдержал и вызвал скорую помощь. К тому времени яд начал действовать, и у него начались трудности с дыханием.

Пострадавшего доставили в больницу, однако там не оказалось противоядия, которое помогает при укусе крайта. Мужчину пришлось перевести в другое медицинское учреждение, где имелось необходимое средство. Он оставался в сознании, умолял медиков спасти ему жизнь и сулил деньги.

«Крайт — самая ядовитая змея в Китае, — рассказал один из врачей. — Одного миллиграмма яда взрослой особи достаточно, чтобы убить больше дюжины человек». Через несколько часов у укушенного слабеют конечности, нарушается координация движений, он ощущает боль, возможен паралич языка, нарушение глотания и затрудненное дыхание. Причиной смерти становится дыхательная недостаточность.

В 2017 году сообщалось, что российский видеоблогер Арслан Валеев натравил на себя черную мамбу. Знакомые вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли его спасти.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Chinese man buys deadly snake online that bites him in ‘suicide attempt’
Сын укушенного змеей пастора стал пастором и был укушен змеей
Американка увидела во дворе гремучую змею и съела ее
Натравивший на себя ядовитую змею в прямом эфире блогер скончался
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03Сегодня

Тяжелая рука

Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
19:07Сегодня

Болельщика из Конго приютили под Тулой

17:36Сегодня

Огромного крокодила с леопардом в зубах сняли на видео

15:48Сегодня

Мужчина проиграл в лотерею и покончил с собой

Из жизни00:01 7 октября

«Я консервировал лучшего друга»

Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
10:39Сегодня

Котенок проехал 27 километров под капотом автомобиля и выжил

11:47Сегодня

Полутораметровый питон разбудил девушку среди ночи и довел до истерики

13:14Сегодня

Подруги устроили откровенные танцы на похоронах ради души умершей

Из жизни00:0110 октября
Адам Анханг с отцом

Любовь зла

Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
14:45Сегодня

Девушку парализовало после приема таблеток

08:36Сегодня

Повальное увлечение «эликсиром молодости» принесло ослам смерть

06:38Сегодня

Тренер взялся за толстяка и запретил целому городу его кормить

Россия
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Смерть бравшего Грозный генерала огорчила Кадырова
Бизнесмен-единоросс потерял надежду и попросил Трампа о защите
Все материалы
Мир
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Россия обвинила США в церковном расколе на Украине
Трамп и Си Цзиньпин поговорят в разгар торговой войны
Стрельбу американца по чернокожему подростку сняли на видео
Турция решила судьбу готовившего переворот американца
Учения НАТО придвинутся к России
Будущее рядом
Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Порошенко поручил определить морскую границу между Украиной и Россией
США потребовали у России отменить «фиктивные выборы» в ДНР и ЛНР
Украинских рыбаков задержали в Азовском море за браконьерство
ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку
Все материалы
Экономика
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
Успеть за инновациями
Возобновляемой энергетике требуется господдержка
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
Белоруссия возьмет у России в долг на выплату долга
От двух самых дорогих трасс решили отказаться
Ставки по банковским вкладам выросли
Россия запретила поставки нефтепродуктов в Белоруссию
Все материалы
Силовые структуры
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа и получила штраф
Приезжие устроили побоище с убийством в Петербурге
Капитан российского теплохода оказался контрабандистом-миллионером
Въехавшему в толпу во время ЧМ-2018 таксисту вынесли приговор
Все материалы
Наука и техника
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
«Это будет самоубийством»
Почему политики врут, а люди боятся смерти и не летят на Марс. Отвечает философ
F-22 аварийно сел
Раскрыто количество российских Су-35
НАСА и «Роскосмос» допустили консервацию МКС
Вышла новая часть Call of Duty
Все материалы
Спорт
Орел взлетел
Нурмагомедов на вершине. Кому по силам это изменить?
Бывший чемпион UFC поддержал ультиматум Нурмагомедова
Александр Емельяненко оценил перспективы Кокорина и Мамаева за решеткой
Усейн Болт забил первый гол в футбольной карьере
Самедов поддержал Кокорина и Мамаева
Кадыров одарил Нурмагомедова
Стали известны условия содержания Кокорина и Мамаева в «Бутырке»
Все материалы
Культура
Никки, дьявол-старший
Кино недели: Кейдж в аду, Ноэ на приходе, Гослинг на Луне
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Скандальная рэп-группа «Кровосток» даст концерт в Москве
Аниту Цой экстренно прооперировали
Канье Уэст пришел в магазин Apple и пообещал уехать в Африку
Пореченков пострадал за Крым и Донбасс
Все материалы
Интернет и СМИ
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя
Мать нашла хитрый способ справляться с непослушными детьми
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Ведущий НТВ пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии
Выпивающий 25 банок пива в день мужчина поразил телезрителей
За россиянами следили без их ведома
Все материалы
Ценности
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
Гостью королевской свадьбы уличили в неуважении к невесте
Остатки испорченной картины Бэнкси принесли владельцу неожиданную пользу
Меган Маркл приучила Кейт Миддлтон к глубоким вырезам
Все материалы
Путешествия
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Снятый на видео в США аномальный лес шокировал путешественников
Россиянин покончил с собой в Таиланде из-за зубной боли
Российская консалтинговая компания стала представителем нового ростовского отеля
Названы лучшие места для путешественников-одиночек
Все материалы
Из жизни
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Болельщика из Конго приютили под Тулой
Мужчина натравил на себя ядовитую змею и взмолился о помощи
Огромного крокодила с леопардом в зубах сняли на видео
Котенок проехал 27 километров под капотом автомобиля и выжил
Все материалы
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Все материалы
Дом
Крутой замес
Россияне пытаются воссоздать квартиры из своего детства. Но лишь все портят
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
Назван город России с самым дешевым съемным жильем
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
Одну из крупнейших баз недвижимости уличили в шапкозакидательстве
У «Дома-2» забрали недвижимость
Все материалы