Мужчина натравил на себя ядовитую змею и взмолился о помощи

Житель китайского города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи, которую он заказал в интернете. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

25-летний мужчина купил южнокитайского многополосого крайта длиной около метра после неудачного вложения денег, которое принесло ему убытки. Он позволил ему ужалить себя, но через несколько часов не выдержал и вызвал скорую помощь. К тому времени яд начал действовать, и у него начались трудности с дыханием.

Пострадавшего доставили в больницу, однако там не оказалось противоядия, которое помогает при укусе крайта. Мужчину пришлось перевести в другое медицинское учреждение, где имелось необходимое средство. Он оставался в сознании, умолял медиков спасти ему жизнь и сулил деньги.

«Крайт — самая ядовитая змея в Китае, — рассказал один из врачей. — Одного миллиграмма яда взрослой особи достаточно, чтобы убить больше дюжины человек». Через несколько часов у укушенного слабеют конечности, нарушается координация движений, он ощущает боль, возможен паралич языка, нарушение глотания и затрудненное дыхание. Причиной смерти становится дыхательная недостаточность.

В 2017 году сообщалось, что российский видеоблогер Арслан Валеев натравил на себя черную мамбу. Знакомые вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли его спасти.

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