В Китае построят второй «Титаник»

Вторая версия знаменитого британского трансатлантического парохода «Титаник», затонувшего в апреле 1912 года, будет построена к 2022 году. Об этом сообщает Evening Standard.

Свое первое плавание The Titanic II совершит по маршруту Дубай—Саутгемптон, а затем направится в Нью-Йорк. Корабль изготовят в Китае по заказу австралийского миллиардера Клайва Палмера, и на его борту смогут расположиться 2 400 пассажиров и 900 членов экипажа.

Согласно концепции, в новом лайнере сохранятся интерьеры предыдущей версии «Титаника» и будет отсутствовать WiFi. «Blue Star Line воссоздаст «Титаник», оставив прежний дизайн корабля и обустроив его современными технологиями безопасности и навигации, чтобы предоставить пассажирам высочайший комфорт класса люкс», — пояснил основатель круизной компании Blue Star Line Клайв Палмер.

Изначально предполагалось, что во время плавания The Titanic II будет имитировать столкновение с айсбергом, однако из-за критики Клайв Палмер отказался от этой идеи.

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Оригинальная версия трансатлантического парохода «Титаник» была построена в Белфасте в 1912 году по заказу судоходной компании White Star Line. Тогда он был самым большим судном в мире. Однако в своем первом же рейсе Саутгемптон—Нью-Йорк корабль потерпел крушение, столкнувшись с айсбергом. «Титаник» вышел в Атлантический океан 10 апреля с 1 317 пассажирами и 908 членами экипажа на борту и затонул в ночь с 14 на 15 апреля. Трагедия унесла жизни 1 496 человек, а 712 спасшихся людей подобрал пароход «Карпатия».

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