Юбилейный концерт группы «Алиса» пройдет в Москве

Рок-группа «Алиса» выступит в Москве в рамках юбилейного тура по России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Единственное выступление в столице в этом году пройдет в честь 35-летия коллектива в «Олимпийском» 2 ноября. Приобрести билеты можно на сайте концертного агентства. Перед московским концертом группа выступит в Санкт-Петрбурге 27 октября в СКК «Петербургский».

Группа« Алиса» была образована в 1983 году в Ленинграде. Она записала около 20 альбомов. Автором многих песен коллектива является его солист Константин Кинчев. За время своего существования в группе сменилось около десятка разных музыкантов.