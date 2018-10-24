Дом
 
Последние новости
Путин назвал способ достижения прорыва
Уволенный тренер «Спартака» захотел остаться в России из-за денег
У посылок со взрывчаткой в США оказался один и тот же отправитель
Оправдавший предательство Иуды израильский писатель получил российскую премию
Нурмагомедову продлили дисквалификацию
Россиян предупредили о новых поддельных купюрах
Из проповедующего толерантность белорусского учебника вырезали чернокожих
Рыбак поймал счастливого окуня и выиграл 10 тысяч долларов
«Худшее в мире интервью» вегана-инфлюенсера насмешило читателей
Новости партнеров

Москву уплотнят

Перейти в «Мою Ленту»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил о том, что уплотнение существующей застройки является единственным вариантом для развития российской столицы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Концепция развития, когда город уплотняется и становится больше недвижимости на квадратный метр, — придумана не сегодня и не нами. Правда в том, нравится нам или не нравится, но живя в мегаполисе, мы будем иметь с этим дело и дальше», — подчеркнул Кузнецов.

Главный архитектор столицы отметил также, что разрозненная застройка является неудобной для города, в том числе, на уровне организации транспорта и коммунальных систем.

«Есть общемировые тенденции в строительстве, которые последние 150-200 лет идут в одном направлении и не сворачивают. Это проверенный временем тренд, что города уплотняются. Мы можем только сделать это архитектурно более интересно и найти подход более гуманный», — заключил Кузнецов.

В 2016 году аналитики компании «ИНКОМ-Недвижимость» исследовали плотность застройки в районах Москвы. Самой застроенной территорией оказался район Новокосино, сосредоточивший в себе 12 процентов жилого фонда Восточного административного округа столицы. Площадь района занимает при этом всего 2 процента территории ВАО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Собчак рассказала о скором обвале цен на жилье в Москве
Выбраны авторы новых проектов массовой застройки российских городов
В Москве нашли место под строительство еще 20 миллионов квадратных метров жилья
Другие материалы рубрики
Дом00:10Сегодня
La Fabrica

Ничего святого

Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
15:5023 октября

Самое страшное здание Москвы начали сносить

17:4823 октября

Самый дорогой пентхаус Москвы нашли в Раменках

10:12Сегодня

Подорожавшую ипотеку пообещали компенсировать скидками

Дом00:0723 октября

Все сложно

Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
21:0722 октября

В России рухнули цены на дачи

15:37Сегодня

Названы сроки выселения «Дома-2»

09:0423 октября

В Москве построят стеклянный мост

Дом00:0113 октября

Война полов

Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
04:1323 октября

Сваха из «Давай поженимся» переехала в коттедж с гольф-полем и спа-центром

21:5123 октября

Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы

12:0122 октября

Сбербанк повысил ипотечные ставки

Россия
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
«Угроза мировому православию»
 
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»
Путин назвал врагов, рассказал о смерти за Отечество и отсутствии страха
Министр труда похвалился ростом зарплат и разгневал Матвиенко
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Вайнахам дадут пофантазировать в комиксах
Все материалы
Мир
Клинтонам и Обаме прислали бомбы
Посылки перехватили, но подозреваемых пока нет. Это произошло накануне выборов
Путин рассказал о возможном ударе и угрозе Европе
Победителей не будет
Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?
Неизвестные отправили взрывное устройство Обаме
Разосланные в США бомбы оказались рабочими
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Саудовский принц назвал убийство журналиста «гнусным преступлением»
Все материалы
Бывший СССР
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
План Пашиняна начали воплощать в жизнь
Из проповедующего толерантность белорусского учебника вырезали чернокожих
Туркмены задумались о будущем и ринулись скупать бензин
Депутат Рады сорвал украинско-российскую встречу по Азовскому морю
Все материалы
Экономика
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
«Роснефть» и Eni обсудили пути сотрудничества в условиях американских санкций
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
«Батареи не греют, в квартирах холодно!»
Проблемы изношенного теплоснабжения Кузбасса обсудили на круглом столе
Кудрин сгустил тучи над российской экономикой
Российскому бюджету предрекли триллионные потери
Раскрыты темпы роста пенсий россиян
Все материалы
Силовые структуры
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Росгвардейцы станут следить за водителями вместе с ГИБДД
К руководству Сочи пришли с обысками
В московском зоопарке опять нашли человеческие кости
Росгвардия решила найти в интернете стрелка на БТР
Все материалы
Наука и техника
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Обнаружен потопленный турками российский корабль
Россия построит сверхдальний подледный беспилотник
Пускам «Союзов» помешал российский закон
Гавайи начали уходить под воду
Все материалы
Спорт
Корона давит
«Реал» без Роналду и побед бесит фанатов. Виноват тренер?
Российские фанаты ответили на обвинения в разгроме римского метро
Шахматист Карякин пожаловался на жизнь на Украине
Уволенный «Спартаком» Каррера заговорил о любви к лжецам
Хоккеист принес команде победу после сольного прохода
Футболист «Реала» отрекся от воссоединения с Роналду
Массимо Каррера«Я провалился»
Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
Все материалы
Культура
Венедикт Ерофеев«Его знаменитый алкоголизм был экспериментом»
Вся правда о жизни Венички Ерофеева и его автора
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
Посетители выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее«Оскорблял традиционные святыни»
Он любил поэкспериментировать с химикатами и придумал концептуализм
Умер пародист Юрий Григорьев
В картине Марка Шагала обнаружили порнографию
«Пиратов Карибского моря» задумали перезапустить без Джонни Деппа
Лободу срочно прооперировали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Принесите мне голову этого пса»
Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше
Приложение Google разорило пользователей
Актер пришел на ток-шоу в шлепанцах и разъярил зрителей
Обнаружено тело убитого саудовского журналиста
Телефоны разведчиков нашлись на странных неработающих сайтах
Верховная Рада превратилась в «ЗРаду» на картах Google
Репортеру прилетел мяч в голову в прямом эфире
Все материалы
Ценности
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Британцы пристыдили российскую танцовщицу за откровенный наряд
Назван самый популярный в мире бренд одежды
Кейт Миддлтон встретила короля Нидерландов в «худшем платье в своей жизни»
Внешность модели Vogue разъярила фанатов
Все материалы
Путешествия
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Жених свалился с корабля во время мальчишника и умер
Чукотка присоединилась к конкурсу «Великие имена России»
В Китае построят второй «Титаник»
Иван Ургант нашел именам Кокорина и Мамаева неожиданное применение
Стало известно о состоянии раненных в римском метро россиян
Все материалы
Из жизни
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Рыбак поймал счастливого окуня и выиграл 10 тысяч долларов
Японцам заплатят за хороший сон
Столетнего старца арестовали за сексуальное преступление против долгожительницы
Девушка два года чувствовала себя пьяной из-за редкой болезни
Все материалы
Четырехкрылые «Жуки»
История о том, почему Volkswagen так и не выпустил четырехдверный народный автомобиль
Гонки в миниатюре
Японский художник создает мир для игрушечных машинок
Итоги теста Mercedes-AMG GLC 63 S
Мы провели месяц с одним из самых быстрых и дорогих в эксплуатации кроссоверов
Сумасшедшие автомобильные опции
Кофеварка и встроенные часы за 150 000 евро в качестве дополнительного оборудования
Toyota RAV4 получила спецверсию в честь своего 25-летия
Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala
Стали известны российские цены на кросс-купе Audi Q8
Все материалы
Дом
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Все сложно
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Самое страшное здание Москвы начали сносить
Москву уплотнят
Подорожавшую ипотеку пообещали компенсировать скидками
Названы сроки выселения «Дома-2»
Все материалы