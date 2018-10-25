Вооруженные грабители украли новорожденных щенков у беременной хозяйки

В Великобритании вооруженные грабители ворвались в дом беременной женщины и украли у нее восемь новорожденных щенят. Об этом сообщает издание The Independent.

Инцидент произошел в городе Стретфорд, графство Большой Манчестер, во вторник, 23 октября. Двое мужчин с ножами пробрались в дом к 26-летней британке на шестом месяце беременности и потребовали от нее отдать все наличные деньги и мобильные телефоны. При этом преступники угрожали зарезать ее и трех ее детей.

Когда женщина отдала им все, что смогла найти, воры схватили восемь щенят французского бульдога, родившихся накануне, и убежали.

Полиция объявила грабителей в розыск и просит звонить всех, кому что-либо известно о судьбе щенят. «Абсолютно ужасно, что беременная женщина и три маленьких ребенка перенесли столь кошмарное происшествие, мы намерены найти всех виновных. Также приоритетом является поиск щенят. Они слишком малы и не смогут долго прожить без матери, их надо вернуть домой как можно скорее», — заявил детектив Дэйв Джонс (Dave Jones).

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