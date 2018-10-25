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Создан биокирпич из «жидкого золота»

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Группа студентов Университета Кейптауна (ЮАР) под руководством доктора Диллона Рэндалла вырастила первый в мире биокирпич из песка и человеческой мочи, которую собрали в модернизированных университетских писсуарах. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам научного руководителя проекта, доктора Диллона Рэндалла, процесс выращивания кирпича похож на формирование раковин морских моллюсков. В песок добавляются бактерии, образующие фермент уреазу. Затем, при добавлении человеческой мочи, уреаза разрушает мочевину, одновременно в результате сложной химической реакции образуется карбонат кальция, способный закрепить песок в виде объекта произвольной формы.

«С химической точки зрения моча — жидкое золото», — отметил Рэндалл.

Новая технология позволяет повысить прочность кирпича на 40 процентов относительно известковых аналогов, подчеркивают исследователи. Кроме того, производство биокирпичей возможно при комнатной температуре, тогда как традиционный обжиг при 1400 градусах по Цельсию сопровождается выбросом значительных объемов углекислого газа.

В 2017 году российские ученые из Дальневосточного федерального университета разработали новый экологичный строительный материал, в котором совмещены свойства дерева и пластика. В качестве полимерной матрицы композитного материала применяется полиэтилен, наполнителем выступает шелуха гречихи.

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