ВТБ на треть увеличил портфель средств VIP-клиентов

За девять месяцев 2018 года ВТБ Private Banking увеличил портфель средств клиентов на 30 процентов — до 1,7 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Темпы роста в текущем году вдвое превосходят результаты за аналогичный период прошлого года.

Заметный рост показали вложения VIP-клиентов в инвестиционные продукты: более 70 процентов с начала года. Общий объем уже превышает 400 миллиардов рублей. Наиболее популярными у клиентов являются облигации, акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, структурные продукты с защитой капитала и стратегии индивидуального доверительного управления.

По сравнению с первым кварталом 2018 года увеличилась доля доли валютных инструментов в портфеле Private Banking ВТБ с 53 до 58 процентов. При этом более 73 процентов валютных средств VIP-клиенты размещают в ВТБ в долларах США.

«Такие опережающие темпы роста, во-первых, свидетельствуют о доверии клиентов, надежности и профессиональной экспертизе банка ВТБ, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента Private Banking Дмитрий Брейтенбихер. — Во-вторых, это, безусловно, эффект синергии от объединения двух банков. В рамках универсального банка вопросы взаимодействия между частным и корпоративным бизнесом получили дополнительный импульс. И, в-третьих, это важный показатель сервиса и качества обслуживания клиентов».

