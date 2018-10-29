Предприниматель Фархад Ахмедов обратился к министру культуры Азербайджана

Российский предприниматель и меценат Фархад Ахмедов опубликовал на сайте «Эха Москвы» обращение к министру культуры Азербайджана Абульфасу Мурсал оглы. В обращении предприниматель выражает свое недоумение относительно «крайне резкой публичной реакции» министра на предположение о том, что среди эксгумированных останков нескольких десятков человек, которые были похоронены в безымянных могилах во времена существования СССР, обнаружены и останки азербайджанского поэта Микаила Мушфига, расстрелянного в 1938 году.

«О предположении, что найдено тело Микаила Мушфига, мы с Вами также говорили несколько лет назад. На этом фоне Ваша крайне резкая реакция, обвинения в том, что я ищу «сенсационность» и пытаюсь «пиариться» на святом имени великого поэта, прозвучали столь неожиданно, что я, честно говоря, ждал, что скоро поступит какая-то корректировка этой позиции», — отметил Фархад Ахмедов.

Тем временем, как сообщает «Росбалт», в правительстве России с вниманием и интересом отнеслись к новости о том, что в поселке Пута Гарадагского района Азербайджана при проведении поисковых работ обнаружены останки, предположительно принадлежащие известному азербайджанскому и советскому поэту Микаилу Мушфигу (Исмаилзаде Микаил Мирза Абдулгадир оглу). «Судя по результатам, требуется профессиональная исследовательская работа по идентификации найденных останков. Вместе с тем вызывает большое уважение факт упорной поисковой работы, проделанной группой энтузиастов», — заявили в ответ на соответствующий вопрос в пресс-службе вице-премьера РФ Ольги Голодец, курирующей вопросы культуры, которая на минувшей неделе побывала с официальным визитом в Азербайджане.

Предполагаемые останки поэта были найдены в ходе поисковых работ, проведенных при содействии и по инициативе российского предпринимателя и мецената Фархада Ахмедова, которому ранее вместе с единомышленниками уже удалось отыскать и идентифицировать останки известного советского и азербайджанского государственного деятеля — бывшего первого секретаря ЦК компартии Азербайджана, депутата Верховного Совета СССР 1-го и 3-го созывов Мир Джафара Багирова.

В России имя бакинского поэта Микаила Мушфига стало широко известно в 30-е годы прошлого века, когда в «Литературной газете» и других всесоюзных изданиях стали печататься его произведения, среди которых поэмы «Гая», «Мой друг», «Среди буровых», «Пастух», «Дядя Джаби». Поэт был репрессирован и расстрелян в конце 1930-х годов.

