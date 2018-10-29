Юные композиторы смогут выиграть миллион рублей

Московская консерватория открывает международный конкурс для молодых композиторов «Новые классики». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Общий премиальный фонд конкурса составляет миллион рублей. Подать заявку можно до 31 октября.

«Новые классики» включают в себя номинации для композиторов двух направлений — современной академической музыки и современной популярной музыки.

В этом году конкурс проводится впервые. Принять участие могут молодые композиторы из любой страны в возрасте от 14 до 35 лет. Вступительный взнос не требуется, нужно только подать заявку на сайте в электронном виде.

«Мы даем возможность начать создавать культуру нашего будущего, продвинуть современную академическую и популярную музыку на новый уровень и войти в историю, как в свое время сделали "старые классики": Бах, Моцарт, Бетховен», — рассказывает генеральный директор международного фонда композиторов «Новые классики» Юлия Музыка.